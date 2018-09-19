"Известия": "Роснефть" будет поставлять топливо "Евро-6" на Кубань, а затем и по всей РФ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" после запуска пилотного проекта по производству топлива "Евро-6" в Башкирии масштабирует его на другие регионы России, а именно Краснодарский край, затем - по всей стране. Об этом рассказал вице-президент "Роснефти" по нефтепереработке Александр Романов в интервью газете "Известия".

"Это [в Башкирии] был первый опыт производства такого топлива не только в России, но и в мире. В Европе сейчас нет такого высокоэкологичного топлива, как в России. Европейцы пока не умеют его делать. А у нас пожалуйста, можно купить. Опыт оказался удачным. Теперь будем масштабировать его и на другие НПЗ компании", - отметил Романов.

В качестве второго шага был выбран Саратовский НПЗ с поставкой в Краснодарский край. По словам собеседника "Известий", к концу сентября новый "Евро-6" можно будет купить более чем на 200 АЗС Краснодарского края.

По мнению Романова, появление на российских АЗС топлива "Евро-6" внесет значительный вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Так, потребление только 20 тыс. т бензина "Евро-6" в месяц вместо стандартного бензина К5 позволит снизить выбросы до 20% (до 3,8 тыс. т/год), что является существенным вкладом в сохранение окружающей среды.

По цене "Евро-6" от "Евро-5" отличаться не будет.