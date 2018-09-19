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Колебания курса рубля
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Курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с 27 августа

Он опустился на 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов Московской биржи
© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю опустился на торгах Московской биржи на 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 66,95 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз курс доллара находился на уровне ниже 67 рублей 27 августа 2018 года.

Курс евро также снижается - на 10:11 мск он уменьшился на 25 копеек и составил 78,33 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,2% - до $79,18 за баррель.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 0,1% и достиг уровня 2404,96 пункта. Индекс РТС подрос на 0,2%, до отметки 1125,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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РоссияКолебания курса рубля
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