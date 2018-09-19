Дюков: перенос НДД на все месторождения Западной Сибири не встретил сопротивления Минфина

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Обсуждаемые льготы для нефтяных компаний, как и перенос налога на добавленный доход (НДД) на все месторождения Западной Сибири, не встретили сопротивления Минфина на прошедшем во вторник совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

НДД, в отличие от НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), будет взиматься не с количества добытой нефти, а с доходов от ее продажи за вычетом расходов на добычу и транспортировку.

"Компании не встретили ярого сопротивления со стороны Минфина. То же введение НДД ранее шло с сопротивлением", - сказал Дюков, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме."Вчера [представитель Минфина] сказал, что мы [Минфин] поддержали бы идею скорого перехода на НДД на все месторождения Западной Сибири", - добавил Дюков.

Минэнерго и Минприроды подготовили перечень из шести типов льгот для стимулирования добычи нефти, рассчитывая, что их применение подстегнет рост инвестиций в отрасль и увеличит поступления в бюджет. Об этом говорил во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли.

Что предлагается

Министерства предлагают ввести повышенный коэффициент амортизации на инвестиции в Западной Сибири.

Другим механизмом может стать стимулирование геологоразведочных работ за счет налогового вычета по налогу на прибыль для расходов по ГРР, а также расширение действия НДД на все месторождения Западной Сибири.

Минэнерго также предлагает расширить перечень льгот для новых месторождений, стимулировать увеличение нефтеотдачи и использовать в качестве перспективной ресурсной базы нефтяные оторочки, которые вводятся в разработку из-за нерентабельности.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.