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IX Тюменский нефтегазовый форум
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Минэнерго рассчитывает на скорое применение новых стимулов для добычи нефти

Отмечается, что подготовлен перечень из шести типов льгот для нефтяников для стимулирования добычи нефти

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Минэнерго рассчитывает, что новые стимулы для нефтедобывающих компаний начнут применяться в ближайшее время, сообщил журналистам первый замглавы министерства Алексей Текслер.

"Мы надеемся, что сможем достаточно быстро продвинуть наши инициативы и применять их в ближайшее время", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

Минэнерго и Минприроды подготовили перечень из шести типов льгот для нефтяников для стимулирования добычи нефти. С помощью этих мер власти рассчитывают добиться роста инвестиций в отрасль. Предполагается, что предоставление льгот будет сопровождаться заключением инвестиционных соглашений между нефтяниками и правительством.

Ранее сообщалось, что Минэнерго и Минприроды подготовили перечень из шести типов льгот для нефтяников для стимулирования добычи нефти, что приведет по плану министерств к росту инвестиций в отрасль и увеличению поступлений в бюджет. Об этом говорил во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по развитию нефтедобывающей отрасли России.

Что предлагается

Министерства предлагают ввести механизмы применения повышенного коэффициента амортизации на инвестиции в Западной Сибири. Дополнительный объем добычи за счет этого увеличится с 2019 года по 2035 год до 461 млн т, прирост налогов - 5,3 трлн рублей, дополнительных инвестиций - 1,862 трлн рублей.

Другим механизмом может стать стимулирование геологоразведочных работ за счет налогового вычета по налогу на прибыль для расходов по ГРР, а также расширение действия НДД на все месторождения Западной Сибири. Это приведет к росту налогов на 1,2 трлн рублей и инвестиций на 3,5 трлн рублей до 2035 года.

Еще Минэнерго предлагает расширить перечень льгот для новых месторождений. "Мы предлагаем поменять критерии и предоставлять данную льготу с момента достижения выработанности запасов на уровне 1%, вместо фиксации конкретной даты начала и окончания льгот по НДПИ. Ожидаемый результат до 2021 года - это около 25 млн т дополнительной добычи нефти и около 265 млрд дополнительных поступлений в бюджет", - говорил Новак.

Пятой мерой является стимулирование третичных методов увеличения нефтеотдачи, в частности, речь идет об использовании полимеров, закачки CO2 в пласт для повышения коэффициента добычи нефти.

Также Минэнерго предлагает использовать в качестве перспективной ресурсной базы нефтяные оторочки, которые вводятся в разработку из-за нерентабельности.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссияТюменская областьТекслер, Алексей ЛеонидовичIX Тюменский нефтегазовый форум
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