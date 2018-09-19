Глава Кубани предложил финским компаниям модернизировать сервис у ведущих в Крым трасс

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края готовы помочь финскому инвестору, если тот сможет создать качественный и безопасный придорожный сервис на трассах, которые ведут от границ региона к курортам Черноморского побережья и Крымскому мосту, сообщил в среду губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с послом Финляндии в России Микко Хауталой.

"Я знаю, что в Финляндии очень хороший придорожный сервис, а Краснодарский край становится все популярнее у автотуристов. Люди становятся все взыскательнее и взыскательнее. Мы готовы весь пригородный сервис от границ края до Крымского моста и Черноморского побережья, вплоть до Сочи, отдать под сеть, где можно отдохнуть в дороге, безопасно перекусить", - сказал он.

Губернатор уточнил, что в регионе в течение нескольких лет расширяли дороги, и к настоящему моменту проведен большой объем работ. Развитие придорожного сервиса должно стать следующим шагом. "Нужно, чтобы [в точках сервисной сети] были единые цены и стандарты. Сеть качественного придорожного сервиса станет украшением края", - уверен он.

Также власти региона заинтересовались предоставленными на встрече проектами в сфере жилищного строительства, утилизации бытовых отходов. Посол в свою очередь пригласил губернатора и специалистов администрации посетить Финляндию и работающие в этой стране компании.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых, в том числе в Сочи, является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.