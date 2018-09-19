ЦБ отметил снижение спроса на наличную иностранную валюту в июле на 6%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в июле 2018 года оказался на 6% ниже аналогичного показателя в июле 2017 года и на 3% меньше, чем в июле 2016 года. Об этом говорится в "Вестнике Банка России".

При этом, по данным ЦБ, спрос россиян на наличную иностранную валюту в июле 2018 года относительно июня вырос на 20% и составил в эквиваленте $5,1 млрд.

"В июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту [сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты] по сравнению с июнем вырос на 20% и составил $5,1 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 3 и 6% соответственно", - сообщается в документе ЦБ. Регулятор уточняет, что доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с июнем выросла на один процентный пункт, до 63%, доля европейской валюты снизилась с 36 до 35%.

При этом, выделяя отдельно объем покупки населением наличной иностранной валюты, ЦБ отмечает рост показателя в июле на 32% относительно июня текущего года - до $3,1 млрд. В частности, долларов США было куплено на 41% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты - на 19%. Средний размер сделки по покупке увеличился за месяц на 13% и составил $1,4 тыс.

С учетом объема совокупного предложения, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июле вырос за месяц в 3,3 раза, до $1,6 млрд. "При этом рост чистого спроса в большей степени был обусловлен существенным ростом чистого спроса на доллары США", - говорится в "Вестнике Банка России". Однако по сравнению с июлем 2017 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в июле 2018 года снизился на 3,2%.

Санкционные опасения

На рубль и ОФЗ в апреле и августе оказывали давление новые санкции или опасения введения новых органичений со стороны США в адрес РФ. Так, в апреле "Русал" подпал под санкции США вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Курс доллара с начала года по 1 августа вырос к рублю на 8,4%. При этом практически весь этот рост - около 8,2-8,3% произошел в начале апреля, когда США ввели новые санкции против России.

Позже в августе санкционное давление на рубль продолжилось, только за август курс доллара к рублю подскочил еще на 7,9%, а с 3 по 10 сентября подорожал еще на 4,6%. В частности, 27 августа начали действовать очередные ограничения США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию национальной безопасности, а также на поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли. Однако опасения финансистов вызывают возможные ноябрьские санкции, в числе которых предполагается фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков).

Время покупать рубли

Рубль достиг минимума текущего года к доллару 10 сентября, когда доллар достиг отметки 70,6 рубля впервые с марта 2016 года. На следующий день 11 сентября Business FM опубликовано интервью министра экономического развития Максима Орешкина, в котором он согласился с выводом издания о том, что настало время продавать доллары и покупать рубли.

Позже в кулуарах Восточного экономического форума 12 сентября Орешкин заявил, что рубль сейчас сильно отклонился от фундаментальных значений. Он добавил, что на конец года курс ожидается на уровне 63-64 рубля за доллар.

С минимума 10 сентября по сегодняшний день рубль укрепился к доллару на 5,4% и, по данным Мосбиржи, курс доллара 19 сентября опустился ниже 67 рублей, до 66,82 рубля. Курс евро за тот же период времени опустился к рублю на 4,5%, до 78,23 рубля.