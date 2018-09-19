Росавтодор прорабатывает идею о выделенных платных полосах на автомагистралях

МОСКВА. 19 сентября. /ТАСС/. Росавтодор планирует в следующем году вернуться к рассмотрению вопроса о целесообразности введения выделенных платных полос на отдельных автомагистралях. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов.

"Нам было бы интересно (выделение таких полос - прим. ТАСС). Это в основном вылетные магистрали из Москвы или крупных городов, где есть трафик, транзит и востребованность", - отметил Прончатов. Он добавил, что Росавтодор заказал исследование, направленное на поиск мест, на которых потенциально могут быть введены выделенные платные полосы (fast lane). "Подведение итогов исследования ожидается в следующем году", - сказал Прончатов.

По его словам, в Москве такими магистралями могли бы стать МКАД и ТТК.

Идея fast lane обсуждается с 2014 года. Опыт их применения есть в США и Израиле.