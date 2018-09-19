Крашенинников внес законопроект о праве лиц предпенсионного возраста на долю в наследстве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона, направленный на обеспечение прав граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве. Информация об этом опубликована в среду в думской электронной базе данных.

Как пояснил журналистам Крашенинников, в закон о введении в действие Гражданского кодекса РФ предлагается внести изменение, которое "обеспечит право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин".

"Внесенным законопроектом предлагается сохранить право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение обязательной доли в наследстве. Это позволит распространить данное право не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, предоставив данной категории граждан дополнительные гарантии защиты имущественных прав", - пояснил автор.

По его словам, "в соответствии с Гражданским кодексом РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, - так называемая обязательная доля". "Право на обязательную долю призвано обеспечить те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья. К нетрудоспособным в указанных случаях относятся в том числе граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости", - добавил глава комитета.

Положения законопроекта вступят в силу с момента изменения пенсионного возраста, уточнил глава комитета.