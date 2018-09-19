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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"

Временный управляющий "ВИМ-Авиа" признала невозможным финансовое оздоровление компании

Мария Булатова отметила также, что было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Временный управляющий авиакомпании "Вим-Авиа" Мария Булатова признала невозможным финансовое оздоровление предприятия.

"Было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства. По итогам процедуры наблюдения сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности и не поступило предложений по финансовому оздоровлению, внешнему управлению, то есть по оздоровительным процедурам", - сказала она журналистам по итогам первого собрания кредиторов "ВИМ-Авиа", отвечая на вопрос ТАСС.

Теги
РоссияСитуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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