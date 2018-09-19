Временный управляющий "ВИМ-Авиа" признала невозможным финансовое оздоровление компании

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Временный управляющий авиакомпании "Вим-Авиа" Мария Булатова признала невозможным финансовое оздоровление предприятия.

"Было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства. По итогам процедуры наблюдения сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности и не поступило предложений по финансовому оздоровлению, внешнему управлению, то есть по оздоровительным процедурам", - сказала она журналистам по итогам первого собрания кредиторов "ВИМ-Авиа", отвечая на вопрос ТАСС.