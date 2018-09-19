Госдума рассмотрит 20 сентября проект о перечислении средств коррупционеров в ПФР

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании 20 сентября законопроект о зачислении средств, конфискованных у коррупционеров, в доходы Пенсионного фонда. Об этом сообщил журналистам по итогам совета думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"В первом чтении будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в соответствии с этими изменениями предлагается уже с 1 января [2019 года] включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда, новый источник - средства, полученные от конфискованного и иного имущества, полученного в результате преступлений коррупционной направленности", - сказал он.

Также Госдума рассмотрит изменения в закон о бухгалтерском учете, которые предусматривают отмену обязанности экономических субъектов предоставлять экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и поправки в Налоговый кодекс в части предоставления концессионерам права на принятие к вычету сумм НДС по товарам, приобретенным за счет бюджетных ассигнований, добавил Жуков.