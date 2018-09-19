Объем Фонда национального благосостояния на конец 2021 года составит 12% ВВП

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2021 года составит 12% ВВП. На конец 2018 года показатель составит 3,8% ВВП, 2019 года - 7,4% ВВП, 2020 года - 10,3%, следует из материалов Минфина к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

При этом в 2019-2021 годах средства ФНБ не будут использоваться для финансирования дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

"В 2019-2021 годах, согласно бюджетным правилам и с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, не предполагается использование средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ", - говорится в документе.

При этом отмечается, что на софинансирование пенсионных накоплений в 2019-2021 годах из ФНБ будет использовано 11,4 млрд рублей. В 2019 году из фонда планируется направить на эти цели 4,4 млрд рублей, в 2020 году - 3,7 млрд рублей, а в 2021 году - 3,3 млрд рублей, говорится в документе.

Объем Фонда развития

Предельный Фонда развития на 2019 год составит 410 млрд 726 млн 375,5 тыс. рублей, отмечается в проекте федерального бюджета.

Предельный объем Фонда развития в законопроекте о бюджете установлен на 2020 год в сумме 591 млрд 362 млн 585,3 тыс. рублей, на 2021 год - в сумме 613 млрд 92 млн 138,3 тыс. рублей.