Минфин планирует разместить ОФЗ на 2,47 трлн рублей в 2019 году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,47 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"В 2019 году размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, планируется в объеме 2 473 021,7 млн рублей, в 2020 году - 2 421 474,7 млн рублей, в 2021 году - 2 606 032,7 млн рублей", - говорится в документе.

При этом объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году составит 720,2 млрд рублей, в 2020 году - 579,7 млрд рублей, в 2021 году - 984,5 млрд рублей.