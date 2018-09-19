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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"

Кредиторы "ВИМ-Авиа" предъявили требования на 15,6 млрд рублей

Долг по зарплате сотрудниками авиакомпании составляет 329 млн рублей
Самолет компании "ВИМ-Авиа" Татьяна Белякова/ТАСС
Самолет компании "ВИМ-Авиа"
© Татьяна Белякова/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Сумма включенных в реестр требований кредиторов авиакомпании "ВИМ-Авиа" составила 15,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете временного управляющего компании, который был представлен на первом собрании кредиторов компании.

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"Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр на дату проведения первого собрания кредиторов, - 15,6 млрд рублей", - отмечается в документе (есть в распоряжении ТАСС).

Из общей суммы на кредиторов первой очереди приходится ноль рублей, на кредиторов второй очереди - 4,2 млрд рублей (компенсации за задержку выплаты зарплаты), третьей - 690,19 млн рублей обеспеченные залогом и 11 млрд рублей необеспеченные, а также 3,8 млрд рублей - пени, штрафы и неустойки (входят в третью очередь).

Балансовая стоимость имущества компании на 31 декабря 2017 года составила 17 млрд рублей. "Оценка рыночной стоимости имущества не проводилась", - отмечается в документе.

Долги сотрудникам

Реестровая задолженность по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа" сейчас составляет 329 млн рублей. Об этом сообщила журналистам по итогам первого собрания кредиторов "ВИМ- Авиа" временный управляющий компании Мария Булатова.

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Реестровая задолженность по заработной плате - это долг за периоды до начала процедуры банкротства, текущая - задолженность после ее начала, сюда же относятся выплаты выходных пособий сотрудникам, уволенным после этой даты.

"По заработной плате - были возвращены акцизы и НДС к возмещению из бюджета получен и практически полностью погашена текущая задолженность по заработной плате. Текущей нет, но реестровая составляет 329 млн рублей", - отметила она, отвечая на вопрос ТАСС.

Ситуация с "ВИМ-Авиа"

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Спустя месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.

Затем, 21 ноября 2017 года, АО "Спектр-Авиа" (Ульяновская область) подала иск о банкротстве авиакомпании, сумма требований - 3,7 млн рублей. В тот же день ходатайство о вступлении в дело о банкротстве подал банк "Российский кредит" (сумма требований - 72,77 млн рублей). Банк "Российский кредит" лишился лицензии в июле 2015 года, в октябре он был признан банкротом. После этого 18 февраля 2018 года Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении "ВИМ-Авиа" процедуру наблюдения.

Теги
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