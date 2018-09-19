Кредиторы "ВИМ-Авиа" предъявили требования на 15,6 млрд рублей

Группа "Кортрос" будет самостоятельно управлять 10% коммерческих площадей в своих проектах

Гендиректор группы Станислав Киселев отметил, что "мы эти пространства пытаемся сформировать идеологически на стадии проектирования и с продажей этой объектов не торопимся"

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