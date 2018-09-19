Минфин прогнозирует рост промпроизводства в РФ в 2,8% в год

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Темпы роста промышленного производства в России в течение 2018-2021 годов составят в среднем 2,8% в год. Такую оценку дает Минфин в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годов.
"Структура производства будет отражать изменения, происходящие в структуре внутреннего и внешнего спроса на отечественную продукцию с учетом мер по поддержке экспорта. Темпы роста промышленного производства будут составлять в среднем 2,8% в год в течение 2018-2021 годов", - говорится в документе.