Финансирование нацпроектов и магистральной инфраструктуры за 6 лет составит 13,1 трлн руб.

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Общий объем финансирования реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ в 2019-2024 годах составит 13,11 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.
В частности, на нацпроект "Демография" будет направлено 2,9 трлн рублей, на "Здравоохранение" - 1,34 трлн рублей, на "Образование" - 688 млрд рублей, на " Науку" - 387 млрд рублей, на "Культуру" - 100 млрд рублей, на "Экологию" - 636 млрд рублей. Кроме того, на "Жилье и городскую среду" будет направлено 876 млрд рублей, "Безопасные и качественные дороги" - 1,24 трлн рублей, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - 395,4 млрд рублей, "Международную кооперация и экспорт" - 891 млрд рублей, "Производительность труда и поддержка занятости" - 74 млрд рублей, "Цифровую экономику" - 1,1 трлн рублей.
Комплексный план развития магистральной инфраструктуры обойдется бюджету за шесть лет в 2,3 трлн рублей.
При этом финансирование нацпроектов и входящих в их состав федеральных проектов за счет федерального бюджета составит в 2019 году - 1,7 трлн рублей, в 2020 году - 1,8 трлн рублей, в 2021 году - 2,1 трлн рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов в 2019-2021 годах составит 5,55 трлн рублей.
В документе отмечается, что в рамках 12 нацпроектов будет утверждено 67 федеральных проектов и комплексный план развития инфраструктуры. Часть средств на их реализацию была предусмотрена в рамках приоритетных проектов, дополнительно предполагается направить 8 трлн рублей за 2019-2024 годы.