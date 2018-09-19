На нацпроект "Культура" за три года планируется направить более 43 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 43 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на реализацию в России национального проекта "Культура" в ближайшие три года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2019 году в объеме 12 млрд 688,9 млн рублей, в 2020 году - 13 млрд 624,3 млн рублей, в 2021 году - 16 млрд 736,2 млн рублей", - говорится в записке.
В рамках федерального проекта "Культурная среда" предусмотрены бюджетные ассигнования на реновацию федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры, создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек и в сельской местности, модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя, обеспечение школ искусств и училищ необходимыми инструментами. На создание условий для показа национальных кинофильмов в населенных пунктах с числом жителей до 500 тыс. человек в 2019-2021 годах запланировано выделять 1 млрд рублей ежегодно.
По линии федерального проекта "Творческие люди" финансирование получат творческие проекты, направленные "на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации" - в 2019-2021 годах в объеме 300 млн рублей ежегодно. Бюджетные средства также получат творческие фестивали и конкурсы для детей и молодежи. На создание и функционирование национального молодежного симфонического оркестра в 2019 году будет выделено 400 млн рублей, столько же в 2020, в 2021 году - 500 млн рублей.
На федеральный проект "Цифровая культура", включающий создание виртуальных концертных залов, оцифровку книжных памятников и включение их в Национальную электронную библиотеку, а также проведение онлайн-трансляций знаковых культурных мероприятий предполагается направить более 1 млрд рублей в ближайшие три года.