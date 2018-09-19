Международный саммит цифровых технологий открылся в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Международный Digital Summit, главной темой которого станут современные цифровые технологии, начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.
"Международный Digital Summit объединит в себе два мероприятия: международный форум информационных технологий IT Forum и бизнес-саммит. Ключевой темой цифрового саммита станут цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни", - пояснили в пресс-службе.
Глава региона Глеб Никитин, выступая на открытии саммита, пожелал успехов участникам форума на пути к цифровой трансформации страны и региона, отметив, что в Нижегородской области цифровые технологии внедряются ради комфортной жизни граждан.
"Во многих сферах мы - регион, который опережает развитие среднероссийской цифровизации. Мы можем быть пилотным регионом как по цифровой промышленности, так и по другим секторам, таким как, например, "Умный город", - сказал Никитин, добавив, что в области работают более 700 IT-компаний и более 20 тыс. специалистов.
На форуме, который завершится 21 сентября, свои разработки представят местные предприятия. Так, НГТУ им. Алексеева продемонстрирует посетителям газель-автобус с электронными приборами помощи водителю, ННГУ им. Лобачевского - нейромобиль, комплекс "Киберсердце", предназначенный для автоматизированной диагностики сердечно- сосудистых заболеваний, а также экзоскелет. Кроме того, на форуме также представят экспозиции от госкорпорации "Росатом" ("Умный город Саров") и компании "Ростелеком" - умные остановки, управление дорожным движением и общественным транспортом.
"Это проекты, которые уже внедрены и в Сарове, и в Нижнем Новгороде. Оба этих города являются пилотными городами на уровне России в части реализации программы "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ", - уточнил Никитин, добавив, что Нижегородская область намерена участвовать в программе федерального проекта.