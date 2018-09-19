Минфин: профицит бюджета РФ в 2019 году составит 1,8% ВВП

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует профицит федерального бюджета на уровне 1,8% ВВП в 2019 году. При этом прогноз на 2020 год повышен до 1,1 % с 1% ВВП, на 2021 год - до 0,8% с 0,6% ВВП, следует из проекта бюджета на 2019-2021 годы.
Доходы бюджета РФ в 2019 году ожидаются на уровне 19,9 трлн рублей (ранее - 19,8 трлн рублей), в 2020 году - 20,1 трлн рублей (20 трлн рублей), в 2021 году - 20,9 трлн рублей (20,5 трлн рублей).
Расходы бюджета, согласно документу, в 2019 году составят 18 трлн рублей (ранее 17,8 трлн рублей), в 2020 году - 19 трлн рублей (18,8 трлн рублей), в 2021 году - 20 трлн рублей (19,8 трлн рублей).