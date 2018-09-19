ЦБ докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 9 млрд рублей и станет его владельцем

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Банк России докапитализирует санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд рублей, выкупив допэмиссию акций кредитной организации. В результате ЦБ станет владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка, говорится в сообщении регулятора.
"В дальнейшем предполагается продажа Азиатско-Тихоокеанского банка новому инвестору", - отметили в ЦБ.
Докапитализация позволит АТБ соблюдать нормативы достаточности капитала с учетом требований ЦБ.
АТБ с апреля санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. При этом регулятор обнаружил в АТБ "финансовую пирамиду" по продаже населению векселей компании ООО "ФТК", всего их было продано на 4,3 млрд рублей.
После докапитализации АТБ будет выставлен на продажу.
Азиатско-Тихоокеанский банк основан в 1992 году. По данным ЦБ, банк занимал 60-е место по объему активов (на 1 апреля они составили 120 млрд рублей).