Кабмин РФ рассмотрит проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также ряд сопутствующих ему законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Документ представит первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Помимо проекта о бюджете, в повестке заседания значатся законопроекты о бюджете Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования на 2019-2021 годы, поправки о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса, поправки в закон о МРОТ и проект закона о тарифах обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2019-2021 годы.

Правительство обсудит также изменения в закон о порядке расчета тарифа ОМС для неработающих в части определения коэффициента дифференциации и коэффициента удорожания медицинских услуг. Еще один законопроект в повестке дня касается формирования нормированного страхового запаса территориальных фондов ОМС.

В блоке с бюджетными законопроектами члены кабинета министров обсудят прогноз социально-экономического развития РФ на 2019-2021 годы и аналогичный прогноз на период до 2024 года. В повестке заседания также значится обсуждение проектов основных направлений таможенно-тарифного регулирования и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы.

Наконец, правительство рассмотрит законопроект, направленный на сокращение числа унитарных предприятий. В частности, документ устанавливает запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности, за исключением случаев, когда унитарное предприятие создается в целях обеспечения обороны и безопасности государства и предусмотрено федеральным законом, актом президента или правительства России либо для работы в сферах естественных монополий или гособоронзаказа. При этом государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений и осуществляющие деятельность на товарных рынках, будут подлежать ликвидации или реорганизации до 1 января 2021 года.

Проект бюджета 2019-2021 годов

Минфин России в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы повысил прогноз по доходам и росту профицита на весь плановый период. Проектировки учитывают продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны РФ на протяжении всего прогнозного периода, но не закладывают в прогнозы никаких иных геополитических потрясений и экономических шоков.

В проекте бюджета на 2019-2021 годы Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 году до 19,9 трлн рублей с 19,8 трлн рублей, в 2020 году - до 20,1 трлн рублей с 20 трлн рублей, в 2021 году - до 20,9 трлн рублей с 20,5 трлн рублей. Ведомство также повысило прогноз расходов бюджета в 2019 году до 18 трлн рублей с 17,8 трлн рублей, в 2020 году - до 19 трлн рублей с 18,8 трлн рублей, в 2021 году - до 20 трлн рублей с 19,8 трлн рублей.

Минфин сохранил прогноз профицита бюджета РФ на уровне 1,8% ВВП в 2019 году и повысил с 1% ВВП до 1,1% ВВП в 2020 году и с 0,6% ВВП до 0,8% ВВП в 2021 году. По итогам текущего года прогнозируется профицит бюджета на уровне 1,3% ВВП.

Проект бюджета на трехлетку подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2021 годы, который основан на предположении о замедлении мирового экономического роста с 3,7% в 2017 году до 3,2% к 2024 году из-за окончания циклической фазы восстановительного роста и нарастающих структурных ограничений в развитых странах, ужесточения глобальных финансовых условий и усиления глобального протекционизма.

В макропрогнозе отмечается, что до конца 2018 года темпы роста ВВП останутся вблизи нынешних уровней и в целом по итогам года рост экономики составит 1,8%. После адаптации экономики к принятым решениям макроэкономической политики, в частности к повышению НДС, прогнозируется постепенное ускорение темпов роста российской экономики до 3,1% к 2021 году преимущественно за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал.

При этом ожидается, что курс национальной валюты к американской вернется к уровням 63,6-63,8 рубля за доллар во второй половине 2019 года и в дальнейшем продолжит ослабляться темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами - торговыми партнерами.