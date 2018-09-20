МИД Канады на переговорах по NAFTA в Вашингтоне ставит целью добиться хорошей сделки

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Канада намерена добиться заключения хорошей для себя сделки на переговорах с США по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), очередной раунд которых начался в среду в Вашингтоне. Об этом заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд по итогам первого дня консультаций.

"Для соглашения такого уровня 13 месяцев [переговоров] по очень глубокой модернизации, над которой мы работаем, - это нормальный срок, - цитирует ее телеканал CTV. - Единственная цель Канады - это добиться хорошей для нас сделки, и мы над этим работаем".

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил надежду на успех очередного раунда консультаций по пересмотру NAFTA, а также накануне их начала обсудил эту тему в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994 году. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора. 20 сентября в Вашингтоне продолжится текущий раунд переговоров.