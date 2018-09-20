Посол США в ФРГ: Volkswagen согласился прекратить практически всю деятельность в Иране

ТАСС, 20 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа убедила автомобильный концерн Volkswagen прекратить практически всю свою деятельность в Иране. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.

По его словам, соглашение было достигнуто во вторник после нескольких недель переговоров. "Volkswagen заявил нам, что будет соблюдать санкции США в отношении Ирана, - приводит агентство слова Гренелла. - Мы довольны этим решением, потому что Иран уводит свои экономические ресурсы от своего народа с целью распространения насилия и нестабильности по всему миру".

Посол добавил, что Volkswagen по-прежнему сможет заниматься в Иране некоторой деятельностью по гуманитарным соображениям.

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям.

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.