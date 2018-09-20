"Лукойл" пересмотрит планы по нефтедобыче при принятии мер по стимулированию отрасли

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" пересмотрит планы по добыче нефти, которые прописаны в стратегии компании, если будут приняты озвученные во вторник меры по стимулированию добычи. Об этом журналистам сказал старший вице-президент компании по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"Я считаю, что эти инициативы были бы сегодня как никогда актуальны и целесообразны... Конечно, сначала решение должно быть принято, а потом мы сделаем просчеты и официальные заявления", - сообщил он.

"Сегодняшняя наша стратегия будет выполнена при цене $50 за баррель. Если будут встречные инициативы или одобрены инициативы со стороны правительства РФ, этот объем, безусловно, изменится, как в объеме добычи углеводородов в год, так и в соответствующем объеме налоговых отчислений", - добавил Шамсуаров.

Шамсуаров назвал предлагаемые правительством меры своевременными и необходимыми.

"Лукойл" планирует добыть в 2018 году порядка 124-125 млн тонн условного топлива, при этом добыча компанией нефти в этом году вырастет на 1%, сообщил он.

Предложения Минэнерго

Министр энергетики Александр Новак 18 сентября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил, что без новых стимулирующих мер нефтедобыча в России, достигнув пика в 570 млн тонн в 2021 году, упадет до 310 млн тонн к 2035 году.

Для стимулирования отрасли предлагается принять шесть мер.

Первая предполагает применение повышенного коэффициента амортизации на инвестиции в Западной Сибири. По подсчетам, благодаря этому механизму дополнительный объем добычи с 2019 по 2035 год составит 461 млн тонн, прирост налогов - 5,3 трлн рублей, дополнительные инвестиции - 1,86 трлн рублей.

Вторая мера - стимулирование геологоразведочных работ (ГРР) за счет вычета по налогу на прибыль для расходов по ГРР.

Третья мера предусматривает переход всех месторождений Западной Сибири на налог на дополнительный доход (НДД). По расчетам Минэнерго, это позволит увеличить налоговые поступления на 1,2 трлн рублей до 2035 года, а инвестиции - на 3,5 трлн рублей.

Четвертая мера - расширение льгот для новых месторождений, в частности, с выработанностью от 1%. В результате до 2021 года дополнительный объем добычи нефти может составить около 25 млн тонн.

Пятой мерой является стимулирование третичных методов увеличения нефтеотдачи, которые сейчас экономически невыгодны. Это, в частности, применение полимеров и закачка CO2 в пласт для повышения коэффициента добычи нефти.

Шестая мера - использование в качестве перспективной ресурсной базы нефтяных оторочек, которые сейчас не вводятся в разработку из-за нерентабельности.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.