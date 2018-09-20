Воля ваша. Как грамотно составить завещание

Вступление в наследство остается юридически сложным и длительным процессом со множеством "подводных камней". В России наследовать можно на двух основаниях — по закону и по завещанию. Второе призвано облегчить процедуру. Но и тут есть тонкости, о которых стоит помнить.
По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2017 году в России выдали более 2,7 млн свидетельств прав наследования по закону и чуть более 603 тыс. свидетельств прав наследования по завещанию. Также в прошлом году нотариусы оформили более 560 тыс. завещаний. То есть получается, что распоряжения на случай своей смерти оставляет приблизительно каждый четвертый человек. Наследственное право регламентируется разделом V третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подробнее о том, как получить наследство, читайте в нашем материале. А в этом тексте обсудим, как правильно составить завещание, чтобы обезопасить свое имущество, родных и близких.
Что такое завещание?
Завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти.
При этом его составление ограничено несколькими условиями:
- Его может составить только полностью дееспособный гражданин.
То есть тот, кому исполнилось 18 лет или 16 лет (в случае вступления в брак или эмансипации) и кто отдает отчет в своих действиях.
- Завещание можно составить только лично.
Закон запрещает совершать процедуру завещания через представителя. Подписать его можно только собственноручно. Исключением могут стать тяжелая болезнь, физические недостатки или неграмотность. Тогда вместо завещателя документ может подписать другой человек — рукоприкладчик — в присутствии нотариуса. Рукоприкладчик должен быть дееспособным, грамотным, абсолютно материально незаинтересованным и не из числа наследников.
- Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени удостоверения.
- Документ должен быть обязательно нотариально удостоверен.
Но тут тоже могут быть исключения. Удостоверить завещание также могут:
- должностные лица местного самоуправления;
- главврач, если вы лежите в больнице;
- капитан судна во время плавания;
- командир воинской части;
- начальник тюрьмы или колонии.
Но как только появится возможность, такое завещание должно быть сразу направлено нотариусу.
При этом вы полностью свободны выражать свою волю. Можно как угодно распоряжаться имуществом, лишить наследства, завещать его любым лицам, в том числе и юридическим (компаниям, фирмам, институтам и т.д.). И что главное — вы не обязаны никому сообщать о решении, а нотариус не имеет права нарушать тайну завещания.
Чем завещание отличается от наследования по закону?
Главное его отличие от наследования по закону — наследство можно распределить как угодно без учета очередей наследования, которых всего восемь.
Свобода завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследовании.
И кто имеет право на обязательную долю в наследстве?
Обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы.
И если вы по каким-то личным причинам захотите лишить кого-то из них наследства, закон останется на их стороне.
При этом помните, что "обязательные наследники" получают не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
Рассмотрим на простом примере. После гибели женщины в наследство от нее осталось 900 тыс. рублей и трое наследников — дочь, сын и нетрудоспособная сестра-иждивенка. Первые двое являются наследниками первой очереди, а сестра — имеет право на обязательную долю.
Наследуя по закону, каждый из них получил был по 300 тыс. рублей. Но женщина завещала 500 тыс. дочери. Тогда оставшиеся деньги делят между собой сын и сестра умершей — по 200 тыс. рублей. Эта схема соответствует норме об обязательной доле, так как доля сестры должна быть не меньше 150 тыс. рублей.
У нас с мужем есть квартира в совместной собственности. Можем ли мы ее завещать вместе?
Раньше завещание двумя или более гражданами было запрещено. Но закон от 19 июля 2018 года изменил этот пункт Гражданского кодекса и разрешил супругам составлять совместное завещание.
Совместное завещание утрачивает силу, если жена с мужем развелись или их брак признали недействительным как до, так и после смерти одного из них. Также один из супругов может в любой момент, в том числе и после смерти мужа или жены, составить новое завещание или отменить совместное.
Норма вступит в силу с 1 июня 2019 года.
Нотариус города Москвы и член Правления Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко отметила, что у нормы есть тонкости и нюансы — например, в ситуации с наследованием, когда один супруг уже скончался, а второй еще жив.
По ее мнению, чтобы избежать возможных споров, супругам проще составить брачный договор, в котором распределить имущество, а после написать индивидуальные завещания с учетом этого договора.
Нужна ли мне подпись наследников или их согласие, чтобы указать в завещании?
Как уже говорилось выше, нет, вы не обязаны никому сообщать, что решили составить завещание.
Если наследники будут против, то они могут отказаться от наследства.
Старайтесь указывать о наследниках информацию, которая точно не изменится: например, дата и место рождения. А вот фамилия, место жительства, а также серия и номер паспорта могут меняться, так что наследнику может понадобиться доказать, что речь идет именно о нем. Хотя с паспортом может быть проще всего — в российских документах на последней странице всегда ставят штамп с данными предыдущего документа.
При этом стоит указывать максимально точную информацию о наследнике, чтобы его было проще найти.
Может, мне тогда просто предупредить своего наследника?
Это сложный вопрос, касающийся не столько юридической практики, сколько личных взаимоотношений. Конечно, вы можете так сделать. Но стоит помнить, что отношения могут испортиться и вы решите изменить завещание.
Нотариусы рекомендуют этого не делать, напоминая о риске возможных преступлений.
А если я хочу завещать квартиру, но на определенных условиях?
Как вариант вы можете заключить наследственный договор. В качестве наследников, кстати, могут выступить любые лица — в том числе и юридические. Наследственный договор определит порядок перехода прав на имущество при соблюдении наследником каких-либо условий или требований.
Норма о наследственном договоре вступит в силу с 1 июня 2019 года.
Александра Игнатенко объяснила, что, по замыслу авторов, наследственный договор направлен на снижение риска оспаривания завещания. Мол, все присутствовали при заключении и знают, что подписывали. Но как показывает жизненная практика, даже при заключении обычных договоров часто возникают судебные споры и разногласия.
То есть сейчас завещать имущество на определенных условиях я не могу?
Вообще-то тоже можете. Составляя завещание, вы можете оставить особые распоряжения:
- Подназначить наследника.
То есть указать "запасного" наследника, если тот, кому вы намеревались оставить наследство изначально, умрет, не успев его принять, откажется или не будет иметь на это права.
- Назначить душеприказчика.
Вы можете сами определить, кто исполнит завещание. Душеприказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо.
А вот тут уже исполнитель должен письменно согласиться. При этом вы можете в любое время его поменять, а он точно так же в любое время может отказаться исполнять завещание.
- Завещательный отказ.
Вы можете обязать наследников выполнить имущественные обязательства перед третьими лицами. Например, бабушка завещала квартиру внучке, но прописала, что в ней может жить другой ее внук, пока не женится.
- Завещательное возложение.
По аналогии с отказом вы можете возложить на наследников обязанность выполнить какое-либо имущественное или общеполезное дело. Например, вы можете указать, как именно вас похоронить, или обязать наследников позаботиться об оставшихся домашних питомцах.
А есть ограничения, какое имущество я могу завещать?
Нет, тут вы можете распоряжаться любым своим имуществом. В том числе, кстати, и будущим. Например, вы еще не купили машину или квартиру, но точно планируете сделать это.
Как объяснила Александра Игнатенко, есть исчерпывающая формулировка — "все имущество, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось". Она снимает все вопросы, но подходит только, если вы оставляете все свое имущество одному наследнику.
Должен ли я предоставить нотариусу документы, доказывающие, что квартира принадлежит мне?
Нет, закон разрешает вам этого не делать.
Но опять же, чтобы избежать возможных споров наследников или появления мошенников — "совладельцев" вашей собственности, лучше принести правоустанавливающие документы.
В нотариальной практике нередки случаи, когда люди могут перепутать номера банковских счетов, данные о недвижимости, а их наследникам потом приходится доказывать наследное право через суд. Если вы оставите как можно более полные данные, это сэкономит время и нервы вашим близким.
Если я не хочу никому раскрывать содержание завещания — даже нотариусу?
Завещание может быть открытым или закрытым.
С открытым все сравнительно просто:
- Вы приходите к нотариусу.
- Он составляет проект завещания — в двух экземплярах.
- Подписываете завещание в присутствии нотариуса и, при желании, свидетелей.
- Свидетели, если они есть, читают и подписывают текст.
- После нотариус ставит на обоих экземплярах удостоверительную надпись, подпись и печать.
- Копия завещания остается в нотариальной конторе, а вторую вы забираете. Если захотите, нотариус может хранить оба документа.
А вот с закрытым все несколько сложнее:
- Вы сами составляете документ и подписываете. В этом случае привлекать рукоприкладчика нельзя.
- После отдаете завещание в запечатанном конверте нотариусу при двух свидетелях.
- Свидетели расписываются на конверте.
- Нотариус запечатывает завещание во втором конверте и ставит удостоверительную надпись.
- Документ остается у нотариуса, а вы получаете на руки свидетельство о принятии закрытого завещания.
Конечно, открытое завещание составлять безопаснее. Помните, что в отличие от нотариуса у вас нет ни юридического образования, ни опыта составления подобных документов. Вы можете ошибиться. А в итоге завещание признают недействительным, наследование будет проходить по закону и ваша воля не будет исполнена.
Кем должны быть свидетели? Я могу пригласить друзей?
Нежелательно.
Свидетели, как и рукоприкладчик, должны быть грамотными, дееспособными и материально незаинтересованными. Лучше не выбирать для этой роли близких друзей и тем более родственников.
У меня очень большая семья — со многими дальними родственниками я даже не знаком и не знаю, что они за люди. Они могут как-то оспорить мое завещание?
К сожалению, наследственные споры не редкость, и от ухудшения отношений в семье никто не застрахован.
Самое простое, что могут сделать претенденты на наследство, — заявить, что вы не понимали, что подписываете.
Чтобы избежать подобных претензий, вы можете приложить к завещанию видеозапись последней воли и/или нотариальной процедуры удостоверения завещания.
Александра Игнатенко уточнила, что нотариус не обязан выяснять, есть ли у завещателя, например, психические заболевания. Но он должен удостоверится, что тот полностью понимает, какую именно сделку заключает.
Я часто переезжаю и боюсь потерять завещание. Что мне делать?
Не бойтесь. Как мы писали выше, второй экземпляр все равно остается у нотариуса. У него же вы можете оставить и свой экземпляр.
Кроме того, нотариус вносит сведения о составленном завещании в Единую информационную систему (ЕИС). Это позволит восстановить текст завещания, если оно вдруг будет утеряно.
У меня есть бизнес. Я не хочу, чтобы он простаивал полгода, пока наследники заявят свои права. Можно этого как-то избежать?
С 1 сентября 2018 года вы можете оставить завещание, согласно которому после вашей смерти будет учрежден наследственный фонд — юридическое лицо для управления оставленным имуществом.
При желании вы можете прописать устав организации, уточнить условия ведения дел, указать круг ответственных лиц (необязательно родственников) и способ распоряжения доходами.
Наследственный фонд становится одним из наследников вместе с указанными в завещании гражданами и организациями или с наследниками по закону. Из имущества или из доходов фонда будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны в завещании.
Учреждением наследственного фонда займется нотариус, ведущий наследственное дело.
На самом деле, вы наверняка слышали о наследных фондах — например, в Великобритании, США и других странах общего права они называются трастами, или трастовыми фондами.
Кстати, совместные завещания супругов и предполагающие создание наследственного фонда не могут быть закрытыми.
А я могу поменять завещание, если вдруг передумаю?
Да, вы можете изменить или отменить завещание в любое время.
Для этого у нотариуса составляется специальный документ об отмене завещания либо новое завещание, которое будет изменять содержание предыдущего.
Помните, здесь действует правило: последующее завещание отменяет предыдущее. Но если второе завещание вдруг признают недействительным, то действовать будет первое.
Подводя итог, можно выделить основные правила составления завещания:
- делайте это обязательно у нотариуса;
- указывайте самую точную и достоверную информацию об имуществе и наследниках;
- помните об обязательной доле;
- максимально пропишите все условия, которые вы хотите, чтобы выполнили ваши наследники;
- записывайте на видео процесс удостоверения завещания.
Арина Раксина