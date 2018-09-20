Воля ваша. Как грамотно составить завещание

Вступление в наследство остается юридически сложным и длительным процессом со множеством "подводных камней". В России наследовать можно на двух основаниях — по закону и по завещанию. Второе призвано облегчить процедуру. Но и тут есть тонкости, о которых стоит помнить.

По данным Федеральной нотариальной палаты, в 2017 году в России выдали более 2,7 млн свидетельств прав наследования по закону и чуть более 603 тыс. свидетельств прав наследования по завещанию. Также в прошлом году нотариусы оформили более 560 тыс. завещаний. То есть получается, что распоряжения на случай своей смерти оставляет приблизительно каждый четвертый человек. Наследственное право регламентируется разделом V третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Подробнее о том, как получить наследство, читайте в нашем материале. А в этом тексте обсудим, как правильно составить завещание, чтобы обезопасить свое имущество, родных и близких.