В Петербурге предложили освободить от налогов предприятия по переработке мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил освободить от некоторых налогов мусороперерабатывающие предприятия, чтобы стимулировать процесс вторичной переработки отходов. Как сообщили в четверг в аппарате депутата, соответствующий законопроект он внес на рассмотрение регионального парламента.

"[Предлагается] освободить от налога на имущество и земельного налога в отношении объектов недвижимого имущества и земельных участков, фактически используемых исключительно для обработки и утилизации отходов", - говорится в сообщении. При этом льготы планируется распространить на организации, которые занимаются обработкой и утилизацией (за исключением сжигания) отходов и лома стекла, бумаги и картона, пластмасс, резины, текстильных материалов и прочего вторичного неметаллического сырья.

По мнению Тетердинко, мусоропереработка как вид бизнеса хорошо развита в европейских странах и приносит пользу экологии. "В нашем городе этот вид бизнеса не так развит, в том числе и по причине низкой рентабельности. Мы предлагаем стимулировать создание малых предприятий, которые будут не накапливать или сжигать отходы, а вовлекать их во вторичный оборот", - прокомментировал он.

Ранее власти Санкт-Петербурга согласовали проект планировки территории промышленной зоны "Каменка", которым предусматривается размещение шести объектов капитального строительства, включая производство транспортных средств и оборудования, автозаправочную газовую станцию и два мусороперерабатывающих завода. Один из заводов относится к первому классу опасности и будет способен перерабатывать 350 тысяч тонн мусора в год. В Петербурге ежегодно производится 1,7 млн тонн мусора, а выбранный региональным оператором по обращению с отходами с 2019 года городской "Завод МПБО-2" способен перерабатывать 400 тыс. тонн мусора в год.

Строительство крупного мусороперерабатывающего завода в Петербурге обсуждается несколько лет из-за поиска места для его размещения и выбора технологии переработки отходов. Также рассматривались несколько других инвестиционных проектов, связанных с мусоропереработкой. В конце мая в интервью информагентствам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что в городе будет построен один мусороперерабатывающий завод у полигона "Новоселки", технологию для которого планируют выбрать осенью этого года с учетом мнения горожан и результатов экспертиз.