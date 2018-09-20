FT: Еврокомиссия начала расследование в отношении Amazon

ТАСС, 20 сентября. Еврокомиссия начала предварительное расследование в отношении деятельности американской компании Amazon в Европе. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times.

"Предварительное расследование сосредоточено на двойной роли онлайн-ретейлера - в качестве конкурента, а также куратора третьей стороны - торговцев, продающих свои товары на онлайн-ресурсах Amazon", - приводит издание слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В прошлом году впервые более половины всех проданных Amazon товаров поступили от таких торговцев, напоминает газета. Европейские компании использовали в 2017 году заокеанский ресурс для экспорта товаров более чем на €5 млрд.

Следователи ЕК направили на прошлой неделе компаниям, сотрудничающим с Amazon, список вопросов, на которые те должны ответить в рамках предварительного сбора информации. Опросники были составлены на основе собственных рыночных исследований ЕК, а также на результатах расследования комиссией коммерческого сектора, завершенного в 2017 году, и должны быть возвращены через два месяца.

Ранее глава американской компании Джефф Безос сказал о том, что его не беспокоит растущее внимание к деятельности онлайн-продавца. "[Действия] всех крупных институтов будут и должны быть тщательно изучены", - отметил он. "Мы достаточно изобретательны, и никакие вводимые регулирования не помешают нам обслуживать клиентов", - добавил он.

Amazon была основана Безосом в 1994 году. Сейчас это крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. В этом месяце рыночная капитализация Amazon, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон), превысила $1 трлн.