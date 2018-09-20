Грузооборот на ДВЖД к 2025 году планируют увеличить вдвое

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Грузооборот на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) к 2025 году должен увеличиться вдвое. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Анатолий Краснощек, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

"Через семь лет грузооборот в границах ДВЖД должен вырасти почти в два раза, и дальневосточники способны обеспечить стабильную работу", - сказал топ-менеджер компании на встрече с коллективом железнодорожников 19 сентября.

Говоря о задачах на будущее, он отметил, что компания прогнозирует дальнейший рост объемов перевозок в направлении Дальнего Востока, развитию которого придается большое значение для изменения социально-экономической ситуации в РФ.

За восемь месяцев 2018 года грузооборот на ДВЖД составил 137,3 млрд тарифных тонно-км, что на 2,4% выше уровня прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 2,5% и составил 179,4 млрд тонно-км.

По итогам 2017 года общий грузооборот вырос на 4,5% и составил 200,8 млрд тарифных тонно-км.