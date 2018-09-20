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Собянин заявил о готовности Москвы первой применить механизм налогообложения самозанятых

Это поможет легализовать доходы людей и увеличить поступления в пенсионную систему

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы первой из российских регионов испытать новый механизм налогообложения самозанятых граждан.

"Мы с большим удовольствием войдем в этот эксперимент. Это возможность огромного количества самозанятых граждан очень легко и безболезненно легализовать свой бизнес. Мы готовы оказать содействие министерству финансов, налоговой службе в таких серьезных инновациях", - сказал Собянин в ходе совместного заседания коллегии ФНС и ФТС России.

Собянин также отметил, что такая система поможет легализовать доходы людей и увеличить поступления в пенсионную систему.

Как сообщалось ранее, Минфин предложил установить для самозанятых ставку налога на доходы в 4% и 6%. Четыре процента - это общая ставка, а 6% взимается в случае, если человек оказывает услуги бизнесу. Специальный режим предлагается ввести с 2019 года в качестве эксперимента в четырех регионах - Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан.

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