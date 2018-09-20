Медведев заявил, что федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Бюджет 2019 года будет не просто сбалансированным, планируется, что он станет профицитным - впервые с 2014 года", - указал Медведев.

Он добавил, что объем государственного внешнего долга останется на относительно невысоком уровне, доходы федерального бюджета ожидаются на уровне почти 20 триллионов рублей, расходы - чуть более 18 триллионов рублей.

По его словам, в следующем году кабмин "фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков, которая помогла и в период первого мирового кризиса 2008-2009 годов, а также в период с 2014 года, когда началась вторая волна кризиса и Россия столкнулась с санкционным давлением".

"Мы ожидаем, что уже к концу следующего года объем Фонда национального благосостояния вновь достигнет максимального значения за всю историю его существования. Объемы ФНБ будут расти благодаря жесткому бюджетному правилу, которое принято в прошлом году", - заявил глава кабмина. Он напомнил, что правительство, несмотря на более высокие, чем планировалось, цены на энергоресурсы, сохранило цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $41,6 на баррель нефти.

Медведев также напомнил, что в проект бюджета встроена программа реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 2019-2024 годы. При этом самый большой объем средств, по его словам, предусмотрен на поддержку демографии, здравоохранения и образования. Медведев отметил, что "эти деньги дадут отдачу не только здесь и сейчас, но и позволят улучшить ситуацию в будущем". Он подчеркнул важность задачи "укрепить благосостояние людей, развивать систему образования, чтобы в экономику приходили профессиональные и активные граждане".

Медведев добавил, что проект бюджета предполагает поддержку наиболее перспективных областей промышленности, где высок потенциал расширения экспорта или замещения импорта на внутреннем рынке. Прежде всего речь идет об автопроме, производстве станков и оборудования, секторе промышленной инфраструктуры, инновационном секторе, фармацевтике и др.

Внести документы в Госдуму до 1 октября

Премьер напомнил, что полный пакет бюджетных законопроектов должен поступить в Госдуму до 1 октября 2018 года. "Просил бы всех министров и руководителей профильных ведомств активно работать на парламентских площадках, разъяснять позицию правительства, занимая консолидированную позицию", - добавил глава кабмина.