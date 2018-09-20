Глава Минэкономразвития ожидает возвращения курса рубля к фундаментальным значениям

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс рубля укрепился и в краткосрочной перспективе может вернуться к фундаментальным значениям благодаря структурным макроэкономическим реформам последних лет, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на заседании правительства РФ.

"Реализованные за последние годы структурные макроэкономические реформы позволяют нам уверенно прогнозировать всего лишь краткосрочный негативный эффект как для финансовых рынков, так и для экономики", - сказал он.

"Эффективность работающих институтов позволяет прогнозировать долгосрочную устойчивость ключевых индикаторов и ожидать возвращения, в том числе таких показателей, как обменный курс, к фундаментальным значениям", - заявил Орешкин.