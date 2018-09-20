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Объем экспорта высокотехнологичной продукции из Москвы составляет $25 млрд в год

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что работа Федеральной таможенной службы России с каждым годом становится все более гибкой и современной

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москва ежегодно экспортирует высокотехнологичную продукцию на $25 млрд, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного заседания коллегий ФТС и ФНС России.

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"Москва экспортирует ежегодно 25 миллиардов долларов высокотехнологичной продукции, не считая те ресурсы, которые проходят транзитом через Москву, речь идет о продукции московских предприятий", - сказал Собянин.

При этом он отметил работу Федеральной таможенной службы России, которая, по его словам, оказывает "колоссальное влияние на развитие города".

"Должен сказать, что у нас нет критичных жалоб по работе таможенных служб, они работают очень неплохо, их работа с каждым годом становится более гибкой и современной", - сказал Собянин, добавив, что в области международной торговли Москва занимает 100 место, поднявшись за несколько лет на 40 пунктов.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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