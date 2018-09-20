Росрыболовство: в Крыму планируется через два года выращивать 1 млн устриц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает, что в Крыму через два года начнут выращивать 1 млн устриц. Об этом сообщил журналистам в четверг в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"План большой - выйти на миллион устриц через два года, это будет серьезный сегмент рынка", - сказал он.
Соколов уточнил, что идет работа по переоформлению у крымских производителей украинских документов на рыбоводные участки. Это поможет предоставить доступные для всех российских производителей льготы. Соответствующие поправки в закон об аквакультуре были внесены в Госдуму и уже прошли первое чтение.
"Нам важно, чтобы в осеннюю сессию он [законопроект] был принят во втором и третьем чтениях, тогда они [крымские производители] получат возможность дальше продолжать свою деятельность", - добавил Соколов, уточнив, что крымские производители смогут фактически бессрочно пользоваться участками при выполнении условий договора.
Заместитель руководителя Росрыболовства напомнил, что производители также сталкиваются с проблемой нехватки посадочного материала.
Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал ТАСС, что проект по выращиванию устриц в Крыму имеет хорошие перспективы, но есть определенные трудности, связанные с возможностью выделения земельных участков. Он также добавлял, что качество крымских устриц, по мнению многих специалистов, лучше, чем во Франции, когда-то крымские устрицы поставлялись, в частности, во Францию.