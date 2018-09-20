Рассмотрение иска "Татнефти" к Украине по существу начнется 18 октября

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края назначил дату рассмотрения по существу иска "Татнефти" к Украине на сумму $144 млн на 18 октября, передает корреспондент ТАСС.

"Назначить судебное заседание на 18 октября 2018 года", - сказал судья в четверг на предварительном судебном заседании в Ставрополе.

В ходе предварительного судебного заседания представитель Украины заявил ходатайство о том, что истец должен перевести на государственный язык Украины исковое заявление и материалы дела. По словам адвоката, эта обязанность лежит на "Татнефти", отсутствие перевода делает невозможным ознакомление представителей госорганов Украины с иском и рассмотрения его по существу. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

История вопроса

Как сообщалось, спор "Татнефти" с Украиной связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному "Нафтогазу Украины" и структурам группы "Приват" Игоря Коломойского.

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе "Приват". В 2008 году "Татнефть" инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско- украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна "Татнефти" $112 млн плюс проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций (всего около $144 млн). Жалобы Украины на это решение неоднократно отклонялись. "Татнефть" в свою очередь подала три ходатайства об исполнении решения международного арбитража - в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Ставропольского края. Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство "Татнефти" и отклонил апелляцию украинской стороны.

В апреле 2017 года "Татнефть" подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения международного суда в споре нефтяной компании с Украиной. Московский арбитраж передал иск "Татнефти" к Украине о взыскании $144 млн компенсации по делу "Укртатнафты" на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.