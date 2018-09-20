Подмосковье выделило 3 млрд рублей Фонду защиты дольщиков на достройку домов Urban Group

"Соглашение подписано во исполнение <...> дорожной карты по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, подписанной вице-премьером Виталием Мутко", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Московской области и Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства подписали соглашение о предоставлении из бюджета региона фонду в 2018 году субсидии в размере 3 млрд рублей на завершение строительства объектов обанкротившегося девелопера Urban Group. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее сообщалось, что Московская областная дума приняла поправки в бюджет Подмосковья на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которым Фонду защиты прав дольщиков будет направлено 3 млрд рублей.

На стройплощадках четырех из шести жилых комплектов обанкротившегося застройщика уже начались подготовительные работы, отмечается в сообщении. В ближайшее время начнется обследование и проектно-изыскательные работы, после чего будет сформирован финальный график достройки домов, определены сроки передачи квартир гражданам и объемы необходимого финансирования. При этом первые четыре дома Urban Group планируется сдать уже в 2018 году. Свои квартиры смогут получить около 2,5 тысяч дольщиков.

Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО "Ваш город", ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", АО "Континент проект", ООО "Экоквартал" сроком на один год. Завершение строительства объектов обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в многоквартирных домах Urban Group, утвержденной правительством РФ.

Застройщиками группы были привлечены средства участников долевого строительства в размере 51,938 млрд рублей по 21 тыс. договоров участия в долевом строительстве, из них передачу жилых помещений предусматривают 14,7 тыс. договоров, следует из аудита Urban Group.