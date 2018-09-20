Госдума приняла в I чтении проект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров.
Документ расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет ПФР. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ, следует из законопроекта, который инициировала группа депутатов Госдумы от "Единой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым.
Согласно документу, денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате коррупционных преступлений и обращенного в доход Российской Федерации, зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий.
Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд руб., говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные Федерального казначейства.
Планируется, что в случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.
Как подчеркнул первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, норма предусматривает, что "средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую зачисляются в Пенсионный фонд и идут на выплату страховых пенсий".
"Здесь важен сам принцип, что средства, которые коррупционеры пытались украсть у государства, у общества, прямо направляются на социальные цели, направляются в пользу тех самых людей, которых пытались обокрасть, в пользу тех, кто нуждается в наибольшей степени в социальной поддержке и защите, - пенсионеров", - считает Исаев.
Впервые с предложением направлять на пенсии денежные средства, конфискованные по коррупционным преступлениям, выступил летом на генеральном совете "Единой России" секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Авторами разработанного законопроекта стали, помимо депутатов Госдумы, члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Сергей Рябухин, Андрей Турчак, Галина Карелова и другие - всего 31 автор законодательной инициативы.