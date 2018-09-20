Госдума приняла в I чтении проект о вычетах по НДС для концессий в автодорожной сфере

МОСКВА, 20 сентября /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий концессионерам в сфере строительства автомобильных дорог право на вычет сумм НДС по приобретенным товарам. Законопроект был инициирован Государственным собранием Башкирии, а также членом Совета Федерации Виктором Озеровым и депутатом Госдумы Ильдаром Бикбаевым.

В Башкирии реализуется концессионный проект выезда из Уфы на дорогу М5 "Урал" - так называемый Восточный выезд. Общий объем финансирования составляет 34 млрд рублей, в проект была заложена выплата капитального гранта в виде бюджетных инвестиций.

Такая форма финансирования позволяла концессионеру предъявлять к вычету входящий НДС на сумму товаров, работ и услуг, оплаченных в том числе за счет средств капитального гранта, согласно редакции Налогового кодекса РФ, которая действовала на момент подписания концессионного соглашения. Сумма возмещаемого НДС учитывалась как один из источников финансирования проекта, отмечается в пояснительной записке.

В 2017 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, которые запрещали вычет НДС на товары и услуги, оплаченные за счет субсидий или бюджетных инвестиций. В связи с невозможностью возмещения НДС у концессионера образуется дефицит средств на финансирование затрат на реализацию проекта в размере 3,75 млрд руб., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В проекте документа прописан возврат нормы о вычете НДС только в отношении концессионеров, которые работают на проектах дорожного строительства и дорожных сооружений. Предполагается, что в случае принятия поправки в Налоговый кодекс вступят в силу через месяц после опубликования, но не раньше 1 числа нового налогового периода. Поправки будут распространяться на обязательства по НДС, которые появились с 1 января 2018 года.

Правительство в своем отзыве поддержало законопроект.