Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета в I чтении 24 октября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2019-2021 годы в первом чтении 24 октября, во втором - 14 ноября, в третьем - 20 ноября. Об этом сообщил на пленарном заседании в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы предварительно проработали вопрос, который вынесем на рассмотрение Совета Думы, о графике рассмотрения федеральных законов о бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы", - сказал спикер.

"Мы будем предлагать рассмотреть [в первом чтении] проект федерального бюджета, бюджет Пенсионного фонда, бюджет Фонда соцстрахования и бюджет Фонда обязательного медицинского страхования 24 октября, - уточнил он. - Это будет заседание в среду, не исключаем, если потребуется время, продления заседания, учитывая, что эти законопроекты требуют скрупулезного рассмотрения". "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября. И третье, скорее всего, 20 ноября", - проинформировал Володин.

"Мы ожидаем, что до 1 октября [в Госдуму] поступит проект федерального закона о федеральном бюджете на 2019, 2020, 2021 годы. Исходим из того, что, если законопроект поступит на следующей неделе... нам необходимо будет провести дополнительное внеочередное заседание Совета Думы. Скорее всего, на региональной неделе. Возможно, это будет 1 октября", - добавил он.

Отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2017 год будут рассмотрены 26 сентября, отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 - 27 сентября, проинформировал также Володин.