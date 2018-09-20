"Газпром нефть" планирует использовать роботов-заправщиков

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" прорабатывает возможность использования роботов для заправки топливом воздушных судов в аэропортах, а также бензовозов и железнодорожных составов на нефтебазах. Первый пример такой заправки будет продемонстрирован уже в этом году в Москве. Об этом журналистам сказал глава дирекции цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Андрей Белевцев в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"У нас есть планы на роботизированную заправку. Когда робот-заправщик будет физически производить налив. Первые примеры мы продемонстрируем уже в этом году в Москве", - сообщил Белевцев.

По его словам, пока использовать роботов на АЗС не имеет экономического смысла, поэтому речь идет только о заправке бензовозов, железнодорожных составов, самолетов.

"Такую заправку может делать робот. Это будет быстрее, точнее, меньше ошибок, безопаснее. Почему это важно? Например, в аэропортах есть большие ограничения на время заправки, а робот позволит существенно ускорить этот процесс", - добавил он.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.