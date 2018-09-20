Силуанов: профицит бюджета России в 2019 году составит 1,8% ВВП

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бюджет России в 2019-2021 годах будет профицитным, профицит в 2019 году составит 1,8% ВВП, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания правительства.

"Бюджет <...> имеет профицитный характер в течение всей трехлетки начиная с 2019 года", - сказал Силуанов.

Проект федерального бюджета учитывает продление антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны РФ на протяжении всего прогнозного периода, но не закладывает в прогнозы иных геополитических потрясений и экономических шоков.

В проекте бюджета на 2019-2021 годы Минфин повысил прогноз профицита в 2020 году до 1,1% ВВП с 1% и до 0,8% ВВП с 0,6% ВВП в 2021 году.

Инфляция

По словам Силуанова, оснований для увеличения темпов роста инфляции в 2019-2021 годах выше прогноза нет. "Мы в своих расчетах учитывали темпы инфляции 4,3% в следующем году, начиная с 2020 года - по 4%", - сказал он.

Министр подчеркнул, что у правительства и ЦБ разные прогнозы по инфляции на 2019 год. "ЦБ оценивает возможную инфляцию от 5% до 5,5%. Если мы увидим изменения наших прогнозов по инфляции в следующем году, будем рассматривать вопрос доиндексации, если такая необходимость возникнет", - отметил он, добавив, что правительство обладает достаточным количеством инструментов для влияния на уровень инфляции.

По его словам, темпы инфляции, сложившиеся в этом году, сохранятся и в следующем, и "не выйдут за те пределы, которые есть в прогнозе правительства РФ".

Финансирование институтов из ФНБ

Кроме того, Силуанов заявил, что правительство договорилось о докапитализации ВЭБ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также продолжит поддерживать госкорпорацию в вопросах выплаты внешнего долга.

"Мы не отказываемся от помощи институту развития в выполнении своих обязательств по внешним долгам, с другой стороны мы договорились, что мы будем наращивать капитал Внешэкономбанку путем инвестирования, размещения средств ФНБ. Действительно мы с [главой ВЭБ] Игорем Ивановичем Шуваловым договаривались, что РФ будет оказывать поддержку по докапитализации этого института развития, потому что нужны новые кредиты и инвестиции. Мы договаривались, что источником этой докапитализации будут средства ФНБ. Называлась цифра 300 млрд рублей дополнительной капитализации, это могут быть депозиты, капитал второго уровня", - сказал Силуанов.

При этом Силуанов отметил, что средства ФНБ также необходимо расходовать на развитие внутреннего кредитования инфраструктурных проектов. "Не исключаю, что в рамках инвестирования средств ФНБ, мы могли бы рассмотреть определенный объем для финансирования наших институтов развития. У нас есть решения по РФПИ, есть возможность рассмотреть решение по Внешэкономбанку", - объяснил первый вице-премьер. Силуанов напомнил, что изначально правительство закладывало на поддержку ВЭБ в выплатах внешнего долга финансирование в объеме 150 млрд рублей ежегодно. Год назад было принято решение сократить объемы поддержки со 150 до 100 млрд рублей.

"Такой объем был в этом году и [будет] в следующие годы. Для нас остается принципиально важным устойчивость и обеспечение ВЭБ выполнения своих внешних обязательств, они будут выполнены безусловно и это будет сделано с участием помощи государства", - уточнил он.

Правительство рассчитывает достичь порога инвестирования ФНБ в 7% ВВП в следующем году. Как сообщалось ранее, Минфин планирует увеличение средств ФНБ в 2019 году до 7,8 трлн рублей, в 2020 году - до 11,37 трлн рублей, в 2021 году - до 14,18 трлн рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Таким образом, объем ФНБ на конец 2021 года составит 12% ВВП РФ. На конец 2018 года данный показатель составит 3,8% ВВП, 2019 года - 7,4% и на конец 2020 года - 10,3% ВВП.

Минфин отмечает, что средства ФНБ в 2019-2021 годах не будут использоваться на финансирование дефицита бюджета РФ и бюджета Пенсионного фонда. Из ФНБ в 2019-2021 годах будет направлено 11,4 млрд рублей на софинансирование пенсионных накоплений: в 2019 году - 4,4 млрд рублей, в 2020 году - 3,7 млрд рублей, в 2021 году - 3,3 млрд рублей.

Покупка валюты для Минфина

ЦБ может вернуться к покупкам валюты для Минфина до конца года в случае резкого изменения ситуации и укрепления курса рубля, отметил министр. "Если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, то есть курс и дальше будет укрепляться, то наверное Центральный банк сможет еще раз дополнительно вернуться к этому вопросу", - сказал он.

"Я думаю, что вместе мы можем какие-то консультации провести. Но еще раз повторяю, что последние решения в этом вопросе по части участия на валютном рынке в части покупок для правительства РФ, валюта - это компетенция Банка России. Не исключаю, что ЦБ еще раз может вернуться к этому вопросу, если ситуация резко изменится в обратную сторону", - сказал Силуанов.

Банк России 14 сентября впервые почти за четыре года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Одновременно ЦБ продлил до конца 2018 года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.

"Если вы посмотрите, то ЦБ сразу сказал, что на месяц прекращает покупки для министерства финансов. Прошло время, и потом Центральный банк дал четкий и достаточно долгосрочный в этом плане прогноз, что до конца года эти покупки осуществлять не планируется. Поэтому здесь каких-то действий судорожных со стороны Центрального банка не наблюдается", - сказал Силуанов в ответ на критику действий регулятора.

Возросшая волатильность рубля на фоне расширения американских санкций усилила инфляционные ожидания в РФ, которые, по данным Банка России, в августе повысились до 9,9% с 9,7% в июле. По оценкам ЦБ, с начала года номинальный эффективный курс снизился примерно на 9%, что внесет вклад в годовую инфляцию порядка 0,9 процентного пункта.

По словам Силуанова, действия ЦБ были понятны рынку. "Курс рубля существенно укрепился, уверен, что и динамика инфляции, которая связана с крепким или менее крепким курсом рубля - эта динамика инфляции будет идти на спад",- заявил Силуанов.

Другой прогноз

На прошлой неделе Банк России повысил прогноз инфляции на 2018 год до 3,8 - 4,2% с 3,5 - 4% и заявил, что ждет разгона показателя в 2019 году до 5-5,5% с возвращением к целевым 4% в 2020 году.

Оценки Минфина отличаются прогнозов Банка России, сказал Силуанов. "Если вы посмотрите, то как правило, Центральный банк был менее консервативен, менее оптимистичен в своих прогнозах, но в целом прогнозы правительства, в том числе по инфляции, были более близкими к факту",- сказал он.

По его словам, основной таргет по инфляции - "это 4% плюс-минус" . Силуанов отметил, то правительство не ослабляет бюджетное правило и будет продолжать накапливать ресурсы в ФНБ.