В Нижегородской области создадут региональный совет по экспорту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Региональный экспортный совет создадут в Нижегородсокой области, соответствующий проект будет сформирован до конца года. Об этом сообщил в четверг журналистам на форуме "Время экспорта" глава региона Глеб Никитин.
"Будем активно участвовать в Национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С учетом его положений до конца текущего года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне. В частности, будет создан региональный экспортный совет при губернаторе, задача которого - индивидуальное решение проблемных вопросов экспортной деятельности", - сказал Никитин.
Глава Нижегородской области также отметил, что наращивание доли несырьевого экспорта - одна из стратегических задач региона.
"Мы ставим перед собой большие задачи: к 2024 году несырьевой неэнергетический объем экспорта должен достигнуть отметки в $6 млрд. Задача правительства региона - простимулировать увеличение экспорта через совместную работу с Российским экспортным центром, правительством России и предприятиями области", - сообщил Никитин.
Форум "Время экспорта" открылся в Нижнем Новгороде 20 сентября в рамках Международного Digital Summit. В нем приняли участие представители экспортно-ориентированных компаний, федеральных структур поддержки экспорта, региональных органов исполнительной власти, эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, представители общественных объединений бизнеса.