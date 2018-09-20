ФАС разработала формулу гибкого ценообразования покупки нефтепродуктов для госнужд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала формулу покупки нефтепродуктов для государственных нужд на основе гибкого ценообразования, говорится в сообщении ведомства.
"Соответствующая формула уже подготовлена ФАС. В ближайшее время мы готовы ее принять", - отметил начальник управления ТЭК и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.
Согласно постановлению правительства РФ от 8 сентября 2018 года №1074, ФАС уполномочена устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок моторного топлива, включая автомобильный и авиационный бензин.
"ФАС неоднократно предлагала предусмотреть опцию по возможности приобретения нефтепродуктов для государственных нужд на основе гибкого ценообразования. В России несколько лет существуют устойчивые рыночные индикаторы, основанные на биржевой торговле, а также механизмы регистрации сделок. Таким образом, у ФАС есть все основания и предпосылки для реализации данного постановления и написания формулы удобной для поставщиков и покупателей", - отметил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.