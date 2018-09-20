"Газпром" рассчитывает нарастить на 15% продажи газового топлива в Татарстане в 2018 году

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром газомоторное топливо" рассчитывает в 2018 году продать через свою сеть заправок в Татарстане 32 млн кубических метров газомоторного топлива, что на 15% больше уровня прошлого года. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель директора филиала ООО "Газпром газомоторное топливо" в Казани Александр Карпов.
"Сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций "Газпрома" в 2017 году реализовали в Татарстане около 28 млн кубических метров газомоторного топлива. В этот год мы ожидаем рост порядка 10-15% до 32 млн кубометров", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам Карпова, в республике насчитывается 19 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
В ближайшее время планируется построить еще три станции и расширить у одной пропускную способность.