{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

До конца 2018 года в Нижегородской области появится экспортный совет

Власти региона ожидают, что это поможет к 2024 году достичь отметки в $6 млрд по несырьевому неэнергетическому объему экспорта

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Экспортный совет при губернаторе Нижегородской области создадут в регионе до конца текущего года. Члены совета займутся проблемными вопросами экспортируемых товаров, сообщил журналистам на VI Бизнес-форуме "Время экспорта" глава региона Глеб Никитин.

"До конца 2018 года в регионе заработает экспортный совет, который займется решением всех вопросов по экспорту товаров. Мы ставим перед собой большие задачи: к 2024 году несырьевой неэнергетический объем экспорта должен достигнуть отметки в $6 млрд", - сказал Никитин.

Он отметил, что перед областным правительством стоит задача стимулировать увеличение экспорта из региона совместно с Российским экспортным центром, правительством России и предприятиями области. "Мы будем активно участвовать в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С учетом его положений до конца текущего года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне", - добавил губернатор.

По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, одним из важных приоритетов для регионального правительства по-прежнему является поддержка экспорта малых и средних предприятий.

"В Нижегородской области регулярно проводятся бесплатные экспортные семинары, круглые столы, маркетинговые исследования. За последние два года перечисленными услугами воспользовались 1,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 40 предприятий заключили 103 экспортных контракта на сумму 374 млн рублей", - сказал Люлин.

По данным пресс-службы, за первое полугодие 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил $1,8 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Додон: Молдавия не учла интересы торговых партнеров в РФ при подписании соглашения с ЕС
По словам главы республики, именно поэтому Кишинев потерял свой стратегический рынок
Читать полностью