До конца 2018 года в Нижегородской области появится экспортный совет

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Экспортный совет при губернаторе Нижегородской области создадут в регионе до конца текущего года. Члены совета займутся проблемными вопросами экспортируемых товаров, сообщил журналистам на VI Бизнес-форуме "Время экспорта" глава региона Глеб Никитин.
"До конца 2018 года в регионе заработает экспортный совет, который займется решением всех вопросов по экспорту товаров. Мы ставим перед собой большие задачи: к 2024 году несырьевой неэнергетический объем экспорта должен достигнуть отметки в $6 млрд", - сказал Никитин.
Он отметил, что перед областным правительством стоит задача стимулировать увеличение экспорта из региона совместно с Российским экспортным центром, правительством России и предприятиями области. "Мы будем активно участвовать в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С учетом его положений до конца текущего года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне", - добавил губернатор.
По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, одним из важных приоритетов для регионального правительства по-прежнему является поддержка экспорта малых и средних предприятий.
"В Нижегородской области регулярно проводятся бесплатные экспортные семинары, круглые столы, маркетинговые исследования. За последние два года перечисленными услугами воспользовались 1,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 40 предприятий заключили 103 экспортных контракта на сумму 374 млн рублей", - сказал Люлин.
По данным пресс-службы, за первое полугодие 2018 года несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил $1,8 млрд, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.