Агентство развития в Тюмени подписало ряд соглашений для привлечения инвестиций в регион

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало несколько соглашений на нефтегазовом форуме. Согласно документам, в регионе планируется локализовать несколько производств, например, различных установок для нефтяных скважин и иного оборудования, а также увеличить объем инвестиций в регион, сообщили в четверг в пресс-службе агентства.
"В рамках IX Тюменского нефтегазового форума Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с группой компаний "Альт-Инвест" (консалтинговая форма), группой компаний "МКС" (занимается строительством газопоршневых электростанции) и компанией "Урал НПО Сервис" (производство установок для нефтяных скважин) <...> В первом планируется привлекать инвестиции и проекты в регион, остальные два - планируют локализовать производство", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что агентство рассчитывает на поддержку экспертов "Альт-Инвест" в реализации уже существующих инвестиционных проектов и привлечении в регион новых инвесторов. "Сейчас наша работа связана с повышением качества инвестиционных проектов, реализуемых в области. Сотрудничество с "Альт-Инвест" позволит нам повысить качество экспертизы и сделать деятельность нашей компании еще более результативной", - приводит пресс-служба слова генерального директора агентства Ольги Романец.
Компания "Урал НПО Сервис" рассматривает возможность локализации производства в промышленном инкубаторе, строящемся на площадке парка "Богандинский". "Мы рассматриваем промышленный инкубатор как переходный этап локализации проекта. Он позволит начать выпуск продукции до завершения строительства собственных цехов и минимизировать издержки компании в процессе организации нового производства. Кроме того, мы сможем использовать базу центра технологического доступа для обучения персонала", - пояснила заместитель директора предприятия по финансам Ольга Крылова.
Группа компаний "МКС" предлагает организовать в регионе производство газопоршневых электростанций. "Тюменская область давно рассматривалась нами как стратегический регион, в котором объекты распределенной генерации очень востребованы бизнесом. Здесь мы готовы открыть свое представительство, набрать штат инженерных сотрудников, а в перспективе - открыть и свое производство энергетического оборудования", - добавил руководитель московского представительства фирмы Александр Карпов.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.