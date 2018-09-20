ЦБ считает оптимальным прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 5-5,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России в настоящий момент считает оптимальным прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 5-5,5%, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Прогноз всегда уточняется, но исходя из той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, и исходя из тех предположений, которые мы строим относительно различных параметров на следующий год - это (инфляция 5-5,5% по итогам 2019 года - прим. ТАСС) лучший прогноз, который мы можем сделать. Он, безусловно, будет уточнен. Мы смотрели на различные факторы, и это то, что дают наши расчеты с учетом тех тенденций, которые мы наблюдали в последнее время", - сказала Юдаева.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нет оснований для превышения инфляцией в следующем году ожидаемых правительством 4,3%.

В сентябре ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% (предыдущий - 3,5-4%), на 2019 год - до 5-5,5% (4-4,5%). К целевым 4% инфляция должна вернуться в первой половине 2020 года, когда эффекты от произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

При этом в проект федерального бюджета на 2019 год заложена инфляция в 4,3%.