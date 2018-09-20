ЦБ не будет покупать валюту для Минфина в 2018 году даже при укреплении рубля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России не будет возобновлять покупку валюты для Минфина в 2018 году даже на фоне снижения волатильности на финансовом рынке, сказала журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах второго Евразийского женского форума.

"ЦБ жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем (покупку валюты - прим. ТАСС) до конца года, значит мы приостанавливаем до конца года", - заявила она.

"Другое дело, как мы будем себя вести в начале следующего года, это открытый вопрос. Там может быть возврат к регулярным покупкам, объемы отложенных покупок будут определяться позже, здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках. Но что касается покупок до конца года - нет, здесь не будет возобновления, даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем", - подчеркнула Юдаева.

Ранее сегодня первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания правительства заявил, что ЦБ может вернуться к покупкам валюты для Минфина до конца года в случае резкого изменения ситуации и укрепления курса рубля.

Банк России 14 сентября впервые почти за 4 года повысил ключевую ставку, подняв ее на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Одновременно ЦБ продлил до конца 2018 года мораторий на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила решения желанием ограничить возросшие инфляционные риски, а также снизить влияние внешних условий на ценовую и финансовую стабильность.