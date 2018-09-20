Власти Карелии отложили строительство нового аэровокзала в Петрозаводске на 2019 год

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии решили отложить на 2019 год начало строительства современного аэровокзала в аэропорту Петрозаводска. Объект включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона до 2020 года, сообщил в четверг на заседании парламента региона вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов.

Ранее сообщалось, что строительство объекта должно было начаться до конца 2018 года.

"Что касается здания аэровокзала, то проектно-сметная документация готова, мы делаем рабочую документацию, экспертизу. К 1 декабря мы планируем, что вся документация будет у нас на руках и все документы мы направим в Министерство экономического развития России, но к началу строительства возможно будет приступить только в 2019 году", - сказал он.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, власти отказались от первоначальных планов по строительству аэропорта на деньги частного инвестора и решили возвести более современный и дорогостоящий объекта за счет ФЦП развития региона. Обновленная редакция программы вышла в конце февраля 2018 года. "Это будет аэропорт XXI века, оснащенный современным оборудованием, включая телетрап, что позволит сотрудничать с ведущими, в том числе международными авиакомпаниями", - сказал Артур Парфенчиков.

В июле 2018 года пресс-служба карельского правительства сообщала, что в новом здании аэровокзала разместятся кафе, магазины, комфортабельный зал ожидания, комната матери и ребенка, зоны таможенного досмотра и контроля. Общая пропускная способность терминала составит до 300 пассажиров в час и примерно 1 млн человек в год. Проект аэровокзала был представлен председателю правительства России Дмитрию Медведеву.