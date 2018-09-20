Стоимость нового центра исследования пластовых систем в Тюмени оценивается в 3 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость нового центра исследования пластовых систем в Тюмени, который на территории области планирует реализовать компания "Газпром нефть" оценивается в 3 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на Тюменском нефтегазовом форуме сказал губернатор региона Александр Моор.

"Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей, будет создано около 100 рабочих мест, правительство помогает по сокращению процедур по участку, который будет приобретен у АИЖК, аналогичных центров за Уралом у "Газпром нефти" нет", - сказал он, уточнив, что инвестиции в проект полностью частные, а правительство области осуществляет только сопровождение инвестиционного проекта.

Также глава региона отметил, что помимо научной составляющей, там будет музей для детей, которые смогут ознакомиться с историей геологии и с профессией в целом.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" планирует построить в Тюмени центр исследования пластовых систем. Данный проект предполагает создание нового, высокотехнологичного здания. В нем будет находиться полностью автоматизированное кернохранилище и лаборатории для проведения исследования образцов из скважины. В центре намерены применять новую технологию "цифровой керн", которая будет прогнозировать геологическое состояние новых месторождений на основе анализа базы данных цифровых двойников пород, сейчас разрабатывается архитектура здания.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.