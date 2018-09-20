В Казани открылся инновационный технопарк при энергоуниверситете

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Технопарк с инжиниринговым центром открылся при Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) в четверг. Об этом на церемонии, посвященной 50-летию вуза сообщил премьер- министр Татарстана Алексей Песошин.

"В рамках технопарка работает инжиниринговый центр. Он объединяет вуз и предприятия республики. Это тот формат, который позволит достичь нам новых инновационных идей. Поздравляю всех с его открытием", - цитирует премьер-министра пресс-служба правительства республики.

По словам ректора КГЭУ, в новом технопарке уже появились резиденты из зарубежных стран, в технопарке ученые вуза совместно с предпринимателями республики будут создавать новые технологии и инновационные продукты на благо республики.

"Его невозможно было бы открыть без поддержки республики. Особое направление работы - международное. У нас уже есть первые резиденты - из Китая", - добавил он.

По данным пресс-службы, технопарк КГЭУ будет состоять из учебного класса ElektroSkills, центра управления учебным полигоном "Подстанция 110/10 кВ", учебных классов Evan Nibe и Danfoss и инжинирингово центр. На площадке работает молодежный бизнес-инкубатор, который в этом году реализует международный проект "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор".