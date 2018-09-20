Почти 30 мероприятий разных форматов прошли на Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Почти 30 различных мероприятий в форматах от панельного совещания до закупочных сессии прошли на Тюменском нефтегазовом форуме, который состоялся с 19 по 20 сентября в технопарке Тюмени. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Всего у нас было 2281 участник из 20 стран и 80 городов, прошло пять закупочных сессий, на форуме подписано девять крупных соглашений. Состоялось 29 мероприятий различных форматов, на которых побывали более 400 компаний", - сказали в пресс-службе форума.

Ключевым мероприятием стало пленарное совещание "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста", в котором приняли участие первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, президент Schlumberger по России и Центральной Азии Гёкхан Сайг, председатель совета директоров ГК "Новый Поток", председатель совета директоров АО "Антипинский НПЗ" Дмитрий Мазуров и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках дискуссии эксперты обсудили кардинальные изменения, происходящие в нефтегазовом секторе; сделали прогнозы относительно будущего спроса на нефть и потенциальных конкурентов углеводородного сырья. В частности, глава "Газпром нефти" Александр Дюков выразил мнение, что в ближайшие три-четыре года цены на нефть будут относительно стабильными и высокими. Также он заявил, что добыча компанией углеводородов может составить к 2025-2030 году 150-200 млн тонн. Кроме того, предприятие сохраняет планы по добыче нефти на ближайшие три-пять лет.

Во второй день форума прошло еще два крупных мероприятия: пленарное совещание "Цифровизация в нефтегазовой индустрии: раскрывая потенциал будущего" и панельная сессия "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли". Кроме деловой программы на форуме прошло большое количество переговоров. За два дня прошло бирж деловых контактов и закупочных сессий, в них приняли участие "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Сибур" и "НОВАТЭК". В самой крупной бирже приняли участие порядка 70 компаний из стран СНГ, Китая и РФ.

Ученые и представители различных фирм принимали участие и в панельных сессиях и круглых столах, посвященных вопросам добычи нефти, разведке месторождении, применению современных технологии в отрасли. Эксперты пришли к выводам, что российские нефтесервисные компании нуждаются в отечественных поставщиках оборудования. Кроме того, нефтегазовые предприятия заинтересованы в трудноизвлекаемой нефти, например, в арктических регионах.

Электрокары и инновации от "Сколково"

По данным организаторов, в выставке форума участвовало 50 компаний. Фонд "Сколково" показал сразу 10 инновационных проектов по нефтегазовому профилю. Интересом у участников пользовались автоматизированная система промышленной заправки топливом, которая позволяет ограничить участие человека в цепочке перехода топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака автомобиля, а также технологии для компаний, заинтересованных в повышении эффективности разработки месторождений нефти и газа, в том числе с помощью обработки исторических данных по давлению в скважине.

Были представлены и отечественные станции зарядки электромобилей, которые позволяют заряжать электромобиль в течении двух-трех часов или 20-40 минут. Некоторые компании дебютировали со своей продукции на форуме. Например, впервые была представлена мобильная установка подготовки нефти для перевозки компании "Петролеум Энерджи".

Как рассказал ТАСС директор фирмы Антон Вешкурцев, комплекс почти на 100% состоит из российского оборудования. "Его монтируют в течение одно-полутора месяцев исходя из необходимых объемов. Когда объект отработал необходимое, его демонтируют и перевозят на другой объект. Мы подобрали такое оборудование, которое можно использовать спокойно в течение пяти лет", - отметил он.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.